Записал: Ага Гасымлы, собкор 05:11

Владимир Сокор, известный американский аналитик Фонда Джеймстаун, представил haqqin.az собственное видение причин, из-за которых Россия вторглась в Украину. По его мнению, Россия одновременно ведет в Украине две войны – одну против непосредственно Украины, и еще одну, большую войну - против коллективного Запада, где, похоже, этот факт осознают далеко не все. В глазах Кремля Украина — это ставленница Запада, который использует Киев против России. В Москве уверены, что Украина полностью управляется Западом и делает все, что велят лидеры свободного мира. Путин, Лавров, другие российские политические деятели неоднократно повторяли, что если бы США приказали Украине выполнять Минские соглашения, Киев, несомненно, сделал бы это. Тот факт, что США не потребовали это от Украины, лишь подтверждает нежелание коллективного Запада сотрудничать с РФ, а также его стремление использовать Киев против Москвы.

Именно поэтому Москва решила выбить из рук Запада или, как минимум, затупить инструмент антироссийского давления под названием «Украина». На Западе такую постановку вопроса не только не готовы обсуждать, она не воспринимается вообще! В противном случае были бы предприняты определенные превентивные меры. По словам американского эксперта, российский политический истеблишмент уже давно настроен в отношении Украины весьма враждебно. Однако решение вторгнуться в Украину созрело у Путина только в тот момент, когда возникли благоприятные обстоятельства. Начало этих условий было положено полтора года назад, когда к власти в США пришел Джо Байден. Как известно, едва ли не с первых дней пребывания в Белом Доме, новый президент США продекларировал решение жестко противостоять Китаю, который, с его точки зрения, является для США стратегической угрозой №1. Однако прежде, чем начинать активные действия на китайском треке, Байдену нужно было иметь гарантии безопасности и политической стабильности в Центральной и Восточной Европе, потенциальную угрозу которым представляла только одна страна – Россия. Вот почему Белый Дом, стремившийся развязать руки в противостоянии с Китаем, принял в апреле и июне 2021 года серию важных политических решений, направленных на умиротворение Москвы за счет Киева.

В частности, президент Байден перестал поддерживать кандидатуру Киева, стремившегося вступить в НАТО, отказался от предоставления Плана действий членства Украины в НАТО (ПДЧ), который США поддерживали в течение двенадцати лет, заблокировал утвержденные Конгрессом экономические санкции против газопровода «Северный поток-2» и, наконец, согласился на встрече с Путиным в Женеве на выполнение Украиной Минских соглашений, которые в реальности являются ни чем иным, как узакониванием российского диктата в отношении Украины. Все эти решения, воспринятые в Москве, как слабость американской стороны, были приняты, по словам Владимира Сокора, без предварительных консультаций с руководством Украины. По мнению американского эксперта, решение вторгнуться в Украину созрело в Кремле после того, как Байден стал тянуть время с назначением нового посла США в Киеве, поскольку опасался вопросов конгрессменов-республиканцев относительно громкого коррупционного скандала, связанного с украинским бизнесом сына президента, Хантера Байдена. Чтобы заставить Киев следовать букве Минских соглашений (которые не выполнялись Украиной без малого восемь лет – Прим. ред.), Путин с октября 2021 года начал подтягивать и концентрировать российские войска у границ с Украиной. Но даже столь очевидная угроза президента Зеленского не испугала. И тогда Россия срочно меняет свои планы, угрожая теперь вторжением в Украину не только, чтобы надавить на власть в Киеве, но и чтобы вынудить Вашингтон начать на российских условиях переговоры о европейской безопасности. Полагаю, можно верить в искренность высокопоставленных представителей администрации Байдена, утверждающих, что Белый Дом не хотел вторжения России в Украину. В самом деле, такой поворот событий грозил серьезным ударом по репутации президента Байдена, и без того подмоченной после бегства США из Афганистана. В Белом Доме справедливо опасались, что еще одно публичное унижение Соединенных Штатов, связанное с вторжением РФ в Украину, стало бы фатальным для Демократической партии. Самое любопытно, что хозяин Овального кабинета, а также все представители Белого Дома, курирующие вопросы внешней политики, в один голос заявляли: «Мы стремимся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией». При этом, даже не задумываясь над тем, что ни один здравомыслящий политик никогда не поставил бы свою подпись под этой сомнительной декларацией. Ибо основное преимущество России на внешнеполитической арене в том и заключается, что эта страна, как правило, действует нестабильно и непредсказуемо.

Я далек от мысли, что виновником войны в Украине являются США. Безусловно, войну начала Россия и двух мнений здесь быть не может. Я лишь пытаюсь объяснить, почему Кремль, несмотря на радужные картины, которые рисовал себе хозяин Овального кабинета, решил, все-таки, вторгнуться в Украину. По мнению американского политолога, у России в данный момент есть две программы в отношении Украины: национальная и геополитическая. Цель второй – навсегда закрыть Украине путь в НАТО и ЕС. Вначале эта геополитическая программа предусматривала раздел Украины методами децентрализации и федерализации. Другими словами, речь шла о том, чтобы вынудить Киев дать «ДЛНР» особый статус под российским контролем, создав таким образом «государство в государстве», на территорию которого, как планировал автор Минских соглашений Владислав Сурков, не будет распространяться украинское законодательство, а будут свои президент, правительство, парламент, армия, погранслужба, ну и, конечно, связь с Москвой в обход Киева. В дальнейшем – и в этом заключался стратегический замысел Суркова, специальный статус Донбасса должен вызвать цепную реакцию в других украинских регионах, причем не только с преобладанием русскоязычного населения. При таком раскладе, западные регионы Украины с их традиционно антирусскими настроениями, увидев растущее политическое и экономическое влияние Москвы, тоже потребуют для себя особый статус. И тогда… Одновременно с блокированием планов Украины вступить в НАТО и ЕС, Кремль стремится исключить любое присутствие западных военных на территории Украины.