Глава Офиса Зеленского просит исключить Россию из ООН

«Международному сообществу следует рассмотреть вопрос об исключении России из Организации Объединенных Наций или по крайней мере об исключении ее из Совета Безопасности, где он имеет право вето». Об этом в интервью The New York Times заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, статья 4 Будапештского меморандума о гарантиях безопасности 1994 года гарантировала, что США, Великобритания и Россия будут требовать немедленных действий от Совета Безопасности ООН для оказания помощи, если Украина станет жертвой акта агрессии или объекта угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

Ермак также призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной.

«Россия не остановится только на Украине, которая в любом случае может потенциально втянуть НАТО в этот конфликт, а закрытое небо, по крайней мере, заставило бы Владимира Путина взять паузу», - сказал Ермак.