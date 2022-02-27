Харьков подвергся массированной бомбардировке
Харьков подвергся массированной бомбардировке, передают украинские СМИ.
О взрывах сообщают почти из всех районов города.
Харьков подвергся массированной бомбардировке, передают украинские СМИ.
О взрывах сообщают почти из всех районов города.
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