Дэвид Саттер о дальнейшем развитии ситуации в Украине известный политолог представил haqqin.az свою аналитику
«Решение отключить российские банки от системы SWIFT свидетельствует о решимости Запада противостоять военному вторжению России в Украину. Нынешняя консолидация европейских государств абсолютно беспрецедентна!»
Об этом haqqin.az сказал Дэвид Саттер – политолог, журналист, автор книг «Век безумия. Распад и падение Советского Союза», «Тьма на рассвете. Возникновение криминального государства в России» и ряда других известных произведений.
По его словам, наиболее чувствительным для России стало решение ЕС и США заблокировать активы Центрального банка России. До сих пор под западные санкции попадали центробанки только четырех государств – Ирана, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.
В результате Россия не только не только лишена возможности использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций, она также не может продавать другим государствам свое золото, ибо покупатель автоматически попадёт под санкции США и ЕС.
Вслед за этим могут быть использованы еще более мощные санкции – например, эмбарго Запада на приобретение российских энергоносителей. Но главной проблемой России в сложившейся ситуации остается ожесточенное украинское сопротивление. Санкции – всего лишь дополнительные рычаги воздействия на Москву.
По мнению Саттера, в резерве у Запада есть еще немало санкционных мер. К примеру, российским самолетам и судам может быть полностью заблокирован доступ на мировые аэродромы и порты
“Возможно, - говорит Дэвид Саттер, – трезвые головы в Кремле, наконец-то, задумаются над тем, чтобы остановить войну. И если не из-за колоссальных экономических потерь, то, хотя бы, ради сохранения жизни своим солдатам…»
Решение заморозить активы российского Центробанка – свидетельство того, что международная изоляция РФ осуществляется по иранскому сценарию. Цель – убедить Россию в том, что её вторжение в Украину было глубоко ошибочным.
«Как минимум 30 стран Запада, кстати, впервые в истории Евросоюза, будут помогать Украине поставками оружия для отражения российской агрессии, - утверждает Дэвид Саттер. – Упорное и эффективное сопротивление агрессии со стороны украинской армии приближает время перемирия. С другой стороны, нет никаких гарантий того, что Москва решится на прекращение военных действий. Я вообще не понимаю, по каким причинам Кремль развязал эту войну! Это противоречит нормальной человеческой логике. Хочется верить, что люди, принявшие это решение, отдают себе отчет в том, какими ужасными будут его последствия…»
Политолог считает, что в вопросе помощи Украине европейские страны пришли к беспрецедентному единству. Даже Венгрия, президент которой называет себя личным другом президента Путина, проявляет солидарность с остальными европейцами.
По словам Саттера, персональные санкции в отношении президента России, а также запрет на использование российскими самолетами аэродромов Евросоюза, надо было принять еще в 2014 году, после уничтожения пророссийскими силами на Донбассе малазийского «Боинга». Вместо этого Запад наложил санкции на российских олигархов, отделавшихся, как говорят в таких случаях, легким испугом.
Другое дело, если адаптировать санкции на целевое разрушение российской экономики, как это уже делалось в отношении Ирана или Ирака времен Саддама Хуссейна.
В то же время важно учесть, что США и коллективный Запад до сих пор стараются избегать рисков. К примеру, это было видно на позорном выводе американских войск из Афганистана. В политике США просматривается двойные стандарты в отношении к дружественным странам в НАТО и друзьям вне Североатлантического альянса. Из-за того, что Америка больше готова защищать своих партнеров в НАТО, государства, испытывающие угрозу со стороны РФ, стремятся стать частью Североатлантического альянса. В будущем, если Америка не будет на должном уровне защищать дружественные страны, не являющиеся членами НАТО, то уже и страны, входящие в военный альянс, также будут чувствовать себя уязвимыми в военном отношении.
«В настоящий момент США не хотят воевать в Украине и брать на себя военные обязательства, - говорит политолог. – Однако в отсутствии американских военных можно значительно усилить безопасность Украины, отправив туда современное высокоэффективное оружие. Видимо, частично США это уже сделали до российского вторжения. Кроме того, надо принимать все более жесткие санкции, которые также затронут и американские экономические интересы. На мой взгляд, политика Байдена, который не хочет терять не только солдат на поле боя, но и деньги, крайне ошибочна. Вот почему я с пониманием отношусь к горьким словам Зеленского о том, что его страна осталась один на один с агрессором. Если Америка наложит запрет на покупку российского газа и нефти, то в США подскочит инфляция, ухудшатся условия жизни, что, вполне вероятно, оттолкнет от Байдена часть голосов избирателей. Но в Америке и без того достаточно высокая инфляция. Главе Белого Дома надо просто объяснить американцам, насколько важно сегодня введение эмбарго на импорт российского газа и нефти. К сожалению, Джо Байден не особо образован и не очень красноречив, а потому вряд ли на это способен. Он сделал карьеру в Конгрессе благодаря тому, что умел договариваться, с кем надо. В остальном это – заурядная личность, выбранная, как единственная на тот момент а стане демократов приемлемая альтернатива Дональду Трампу…»
По мнению Саттера, переговоры представителей РФ и Украины на берегу реки Припять в Гомельской области могут иметь результат, только если будет заключено перемирие. В остальном же, предметные темы переговоров почти не просматриваются. Пока непонятно, какие именно условия на фоне ожесточенного сопротивления украинцев, а также беспрецедентного массива антироссийских экономических санкций выдвинет Москва.
«Я уверен, - говорит Саттер, – что Запад будет методично ужесточать ограничения для России по разным направлениям и сферам. Что же касается НАТО, то, пока Россия еще не захватила все аэродромы и порты, Североатлантический альянс должен поторопиться и доставить украинцам оружие. Если в Украине начнется партизанская война, то мировое сообщество должно признать украинских партизан легитимными и помогать им, как помогали афганским моджахедам, когда СССР вторгнулся в Афганистан».
По словам политолога, прогнозировать будущее событий Украины очень сложно. Но в любом случае, - утверждает он, – даже при взятии российской армией Киева, борьба украинцев продолжится. Это только начало войны в Украине. Захватить и держать под контролем страну с населением 45 миллионов человек России явно не под силу.
Конечно, Москва попытается найти коллаборантов. Но кто тот сумасшедший, кто после всего пережитого и увиденного за неделю войны отважится войти в новое правительство Украины, которое будет управляться из Москвы?