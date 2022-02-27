Об этом haqqin.az сказал Дэвид Саттер – политолог, журналист, автор книг «Век безумия. Распад и падение Советского Союза», «Тьма на рассвете. Возникновение криминального государства в России» и ряда других известных произведений.

По его словам, наиболее чувствительным для России стало решение ЕС и США заблокировать активы Центрального банка России. До сих пор под западные санкции попадали центробанки только четырех государств – Ирана, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

В результате Россия не только не только лишена возможности использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций, она также не может продавать другим государствам свое золото, ибо покупатель автоматически попадёт под санкции США и ЕС.

Вслед за этим могут быть использованы еще более мощные санкции – например, эмбарго Запада на приобретение российских энергоносителей. Но главной проблемой России в сложившейся ситуации остается ожесточенное украинское сопротивление. Санкции – всего лишь дополнительные рычаги воздействия на Москву.

По мнению Саттера, в резерве у Запада есть еще немало санкционных мер. К примеру, российским самолетам и судам может быть полностью заблокирован доступ на мировые аэродромы и порты

“Возможно, - говорит Дэвид Саттер, – трезвые головы в Кремле, наконец-то, задумаются над тем, чтобы остановить войну. И если не из-за колоссальных экономических потерь, то, хотя бы, ради сохранения жизни своим солдатам…»

Решение заморозить активы российского Центробанка – свидетельство того, что международная изоляция РФ осуществляется по иранскому сценарию. Цель – убедить Россию в том, что её вторжение в Украину было глубоко ошибочным.

«Как минимум 30 стран Запада, кстати, впервые в истории Евросоюза, будут помогать Украине поставками оружия для отражения российской агрессии, - утверждает Дэвид Саттер. – Упорное и эффективное сопротивление агрессии со стороны украинской армии приближает время перемирия. С другой стороны, нет никаких гарантий того, что Москва решится на прекращение военных действий. Я вообще не понимаю, по каким причинам Кремль развязал эту войну! Это противоречит нормальной человеческой логике. Хочется верить, что люди, принявшие это решение, отдают себе отчет в том, какими ужасными будут его последствия…»

Политолог считает, что в вопросе помощи Украине европейские страны пришли к беспрецедентному единству. Даже Венгрия, президент которой называет себя личным другом президента Путина, проявляет солидарность с остальными европейцами.

По словам Саттера, персональные санкции в отношении президента России, а также запрет на использование российскими самолетами аэродромов Евросоюза, надо было принять еще в 2014 году, после уничтожения пророссийскими силами на Донбассе малазийского «Боинга». Вместо этого Запад наложил санкции на российских олигархов, отделавшихся, как говорят в таких случаях, легким испугом.