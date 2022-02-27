Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 05:50

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган предложили Владимиру Зеленскому посредническую миссию для переговоров с лидером России. Шанс на диалог все еще остаётся. Тем более, что делегации России и Украины на украинско-белорусской границе, в пункте пропуска Александровка – Вильча, пока лишь выслушивают условия друг друга.

Путинский котел или "хитрый план" Происходящее на Украине оставляет впечатление полномасштабной евразийской фантасмагории. В 2020 году мир столкнулся с невиданным кризисом пандемии, массовыми жертвами, коллапсом экономической жизни. В том же году Баку решился провести операцию по возврату оккупированных земель, и это получилось, хотя мало кто мог представить такой успех. И вот реальная катастрофа в семействе двух главных славянских народов, достаточно долго бывших единым целым. Откуда возникала идея вторжения? Единственное логичное объяснение следует искать в намерении Путина нанести мощный превентивный удар по оборонной и военно-промышленной системе Украины, которая динамично наращивала военно-экономический потенциал для возвращения отколовшихся донбасских республик. Диалог Путина с Байденом, в ходе которого была испробована последняя попытка решить эту проблему за столом переговоров, оказался, по любимому выражению российского лидера, «контрпродуктивной». Только так можно объяснить крайне жесткий сценарий, который Путин выбрал, как минимум, еще в октябре прошлого года. Вопросы о том, все ли аспекты предусмотрел президент России, все ли факторы трезво взвесил, все ли вероятные ошибки военного и политического планирования учел, остаются открытыми. Это, как говорится – дело будущего. Возможно ли такое, что Владимир Путин угодил в искусно расставленную ловушку? Вряд ли, ведь внешняя политика – это конек российского лидера.

В то ж время, кто из нас не застрахован от осечек? Так или иначе, но сегодня Россию и, следовательно, окружающее сопредельное пространство её соседей и союзников, накрывает грозная волна социально-экономического кризиса, пик которого – и это самое неприятное! – еще не наступил. Поколебать решимость такого лидера как Путин, который, как правило, не отступает от намеченной цели, могут только высочайшие ставки. Такие, к примеру, как угроза третьей мировой войны, вероятность государственного переворота, и т.д. Все это – реальные перспективы. Во всяком случае, именно эту мысль активно внедряет в массовое сознание сонм авторитетных западных аналитиков, по словам которых Россия сегодня воюет не только с украинцами, но и, по существу, с НАТО, который обеспечивает Украину оружием, деньгами и советниками. Расклады политической и социально-экономической катастрофы, подстерегающей Россию вследствие её вторжения в Украину, достаточно многообразны: – если война затянется и потребует привлечения более половины вооруженных сил, то Россия в итоге может вообще остаться без армии – то есть, без главного путинского достижения, в которое президент России вложил с 2012 года около 20 триллионов рублей. Впрочем, даже если какая-та часть армии сохранится, мировое медиа-информационное пространство все равно уже стигматизировало её, как армию агрессоров-оккупантов, а вовсе не миротворцев ходе спецоперации;

– произошла полная девальвация идей антифашизма, как идеологического повода для вторжения в Украину. Хочу напомнить, что даже азербайджанская информационная кампания против Армении строилась отчасти на принципах антифашизма, что, кстати, нашло отклик у части российских элит, выступивших на стороне Азербайджана. Позицию антифашизма часто использует в своих программных выступлениях президент Ильхам Алиев. В российско-китайской "олимпийской" декларации антифашизм – одна из главных идейных нот. И вот как невыносимо фальшивит эта благородная нота в виде странной и пугающей буквы Z на бортах российских танков, рвущихся к Киеву; – происходит схватка русских с русскими, и это трагедия. По форме речь идет о гражданской войне, в которой русские в составе ВС РФ воюют с русскими с украинским паспортом. Победив под украинским флагом, эти русские по форме, лишившись последних политических симпатий к России, теперь уже точно станут украинцами по духу. И самое главное: в этой военной кампании критериев успеха России не знает никто! Даже если по итогам грядущих переговоров Россия сможет закрепиться на определенных позициях, она будет заклеймена всем миром страной-изгоем, оккупировавшей государство на Востоке Европы, откуда, после завершения правления Путина, ей все равно придется вывести свои войска. Если шанс у Алиева остановить эту войну? Во-первых, президент Азербайджана – последний, кто общался с Путиным с глазу на глаз и, скорее всего, который мог услышать от президента России его план развития кампании и последующей политической нормализации.