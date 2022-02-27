Посол США в ООН: Российские войска приближаются ко второму по величине ядерному объекту Украины

"Российские силы сейчас находятся в 20 милях и приближаются к второму по величине ядерному объекту Украины", - сказала она, при этом не называя станции.

Российские войска приближаются ко второму по величине ядерному объекту Украины. Об этом заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает CNN.

По данным украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», вторым по величине ядерным объектом Украины – с точки зрения выработки электроэнергии – является Южноукраинская АЭС в Николаевской области на юге Украины.

Томас-Гринфилд заявила, что неминуемая опасность сохраняется после того, как прошлой ночью удалось "чуть избежать" катастрофы, имея в виду пожар, вспыхнувший на Запорожской атомной электростанции рано утром в пятницу в Украине в результате обстрела объекта российскими войсками, пишет УНИАН.

"Международное сообщество должно быть единодушным в требовании, чтобы российские силы прекратили свое опасное наступление. И, как я уже говорила, народ Украины рассчитывает на нас, и мы не должны его подвести", - сказала она.