Генштаб Украины: идут ожесточенные бои

Вооруженные силы Украины и подразделения Сил безопасности и обороны продолжают вести бои по освобождению городов от российских войск, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что "...активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди...".

В то же время российские войска "продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам".

"Вооруженные силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары", - подытожили в Генштабе.