Ильхам Алиев принял Билала Эрдогана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана, сообщает официальный сайт главы государства.
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