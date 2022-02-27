Джонсон: До противостояния Запада с Россией в Украине «еще далеко»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что до идеи прямого военного противостояния между Россией и Западом в Украине еще далеко. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Еще несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания, отправят оружие в Украину. Или что [канцлер ФРГ] Олаф Шольц произнес такую речь, и Германия теперь займет подобную позицию. Запад стал очень сплоченным, однако до идеи прямого противостояния западных войск России еще далеко", - приводит слова премьера ТАСС.
Он отметил, что последствия этого было бы очень трудно контролировать: "Я не знаю ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска [в Украину]".
Вместе с тем премьер вновь высказался против введения бесполетной зоны над Украиной, поскольку это, по мнению политика, может привести к конфронтации.
"Текущая ситуация вокруг Украины позволяет говорить о том, что Россия получит большее присутствие НАТО на своих границах. [Президент России Владимир] Путин просчитался не только в отношении Украины, но и потому, что думал, что получит меньше НАТО. Вместо этого он получит больше НАТО. Еще более тесный и крепкий альянс", - утверждает Джонсон.
В связи с этим он уточнил, что Соединенное Королевство не планирует искать альтернативы НАТО, имея в виду возможное участие страны в европейских военных проектах.