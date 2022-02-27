Джонсон: До противостояния Запада с Россией в Украине «еще далеко»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что до идеи прямого военного противостояния между Россией и Западом в Украине еще далеко. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Еще несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания, отправят оружие в Украину. Или что [канцлер ФРГ] Олаф Шольц произнес такую речь, и Германия теперь займет подобную позицию. Запад стал очень сплоченным, однако до идеи прямого противостояния западных войск России еще далеко", - приводит слова премьера ТАСС.

Он отметил, что последствия этого было бы очень трудно контролировать: "Я не знаю ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска [в Украину]".