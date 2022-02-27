Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила до конца марта все рейсы в Азербайджан, Армению, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика в субботу.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить следующие международные рейсы: в ОАЭ с 04.03 по 26.03.2022; в Армению с 04.03 по 26.03.2022; в Азербайджан с 05.03 по 26.03.2022; в Израиль с 04.03 по 26.03.2022», - приводит ТАСС сообщение авиакомпании.