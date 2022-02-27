Госсекретарь США: «Украина способна победить в войне, которая пошла не по плану Путина»

Украина способна победить в разворачивающейся не по плану Путина войне с Россией. Такое заявление в интервью BBC сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Москва намерена попытаться как-то свергнуть правительство и установить собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отбросят это", - заявил Блинкен, слова которого приводит Украинская правда.