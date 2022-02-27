Госсекретарь США: «Украина способна победить в войне, которая пошла не по плану Путина»
Украина способна победить в разворачивающейся не по плану Путина войне с Россией. Такое заявление в интервью BBC сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если Москва намерена попытаться как-то свергнуть правительство и установить собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отбросят это", - заявил Блинкен, слова которого приводит Украинская правда.
Госсекретарь США отмечает, что мощное сопротивление украинских войск не дает россиянам передвигаться вглубь страны уже девять дней. Однако он признается, что не знает, сколько будет продолжаться эта война. Вместе с тем Блинкен высоко оценил "чрезвычайную устойчивость" украинского народа.
По мнению госсекретаря США, война уже пошла не так, как планировал президент России Владимир Путин.
Блинкен подчеркивает, что международное сообщество стремится сделать все возможное, чтобы помочь Украине.