«Наступаем широким фронтом»: последние новости о российской «спецоперации» в Украине

«За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка», - сказал Конашенков.

Подразделения российских Вооруженных сил в Украине ведут наступательные действия широким фронтом, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу, передает Интерфакс.

По словам Конашенкова, продолжает сжиматься кольцо окружения вокруг украинского Мариуполя.

Конашенков также сказал, что Вооруженные силы РФ за время «спецоперации» в Украине поразили 2 037 объектов военной инфраструктуры.

«Всего за время операции поражено 2 037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них – 71 пункт управления и узлов связи украинских Вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция», - сказал российский военный.

По словам Конашенкова, также уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных систем залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппаратов. Военные уничтожили большой склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLOW в Житомире.

В российском военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам Украины.

О собственных потерях в российском Минобороны не сообщили.