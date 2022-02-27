В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения
В Мариуполе с 11:00 субботы начинается эвакуация мирного населения, написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram.
"Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен маршрутом Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье", - сообщил Кириленко.
По словам председателя ОГА, эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами. Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте, отметили в ОГА.