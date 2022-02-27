Генштаб Украины назвал потери России

С начала военных действий в Украине потери российских войск по состоянию на утро субботы, 5 марта, составили около 10 тысяч человек, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также уничтожена российская военная техника: танки – до 269; боевые бронированные машины – 945 единиц; артиллерийские системы – 105; РСЗО – 50; средства ПВО – 19; самолеты – 39 единиц; вертолеты – 40 единиц; автомобильная техника – 409; легкие скоростные катера – 2 единицы; цистерны с ППМ – 60; БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

При этом отмечается, что данные уточняются.