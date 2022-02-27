Алексея Венедиктова уволили с поста главного редактора «Эха Москвы»
Совет директоров «Эха Москвы» уволил Алексея Венедиктова с поста главного редактора радиостанции. Информацию об этом он подтвердил РИА Новости.
Совет директоров «Эха Москвы» уволил Алексея Венедиктова с поста главного редактора радиостанции. Информацию об этом он подтвердил РИА Новости.
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