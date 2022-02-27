Британская разведка: Украина удерживает Харьков и Мариуполь, но Россия наступает

За последние сутки по Украине было нанесено меньше артиллерийских и воздушных ударов, чем в предыдущие дни. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Однако, говорится в британской информационной сводке, на которую ссылается Русская служба BBC, российские войска, вероятно, продвигаются к портовому городу Николаев на юге Украины. Существует реальная возможность того, что часть российской армии попытается обойти Николаев, чтобы продвинуться к Одессе, считает британская военная разведка.

Украина продолжает удерживать Харьков, Чернигов и Мариуполь, поступают сообщения об уличных боях в городе Сумы на северо-востоке Украины.

По словам Минобороны Британии, очень вероятно, что все эти четыре города окружены российскими войсками.