Азербайджан в финале Всемирных соревнований в Баку

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжаются 12-е по счету Всемирные соревнования среди возрастных групп по спортивной акробатике.

Сегодня в борьбу в возрастной категории 13-19 лет вступило азербайджанское женское трио Лейла Баширова – Назрин Фарманова – Мансума Мамедзаде. За темповое упражнение наши спортсменки получили 26,870 балла и занимают 6-е место. С балансовым упражнением азербайджанская группа выступит завтра утром. А финал состоится завтра вечером.

Помимо этого, напомним, сегодня вечером состоится финал с участием смешанных пар в возрастной категории 12-18 лет, куда пробился наш дуэт Милана Алиева - Низам Хамидулин. В квалификации они заняли 4-е место и имеют все шансы завоевать медаль Всемирных соревнований, которые называют неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи.