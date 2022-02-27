При обстреле Харькова погибла азербайджанская семья

Накануне вечером в Харькове в результате ракетного обстрела погибли четверо азербайджанцев. Об этом АПА сообщил заместитель председателя Рады азербайджанцев Украины в Львовской области Махмуд Гурбанов.

По его словам, погибли владелец ресторана в Харькове по имени Эмин, его жена и двое детей.

«Дом, где они жили, находится под контролем российских войск. Поэтому есть проблема с вывозом их тел с территории. Этим вопросом занимаются проживающие в Харькове азербайджанцы», - сказал Гурбанов.