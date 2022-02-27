Kontakt объявил о скидках до 50% в честь 8 Марта

До 9 марта во всех магазинах Kontakt Home, Kontakt Smart и Kontakt Mebel будут действовать скидки до 50% на наличные покупки, а также очень выгодные условия рассрочки. Телефоны на 12 месяцев без первоначального взноса, без процентов; телевизоры, бытовая техника, домашний текстиль на 18 месяцев, мебель на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта в сети Kontakt стартовала акция, которая порадует женские сердца и бюджет мужчин.

Давайте рассмотрим несколько самых интересных и полезных подарков. При покупке наличными:

Fen Philips с 5 насадками позволяет создавать самые разные образы — прямые волосы, имеющие естественный вид, локоны и объем у корней.

Утюг Gorenje c бело-голубым дизайном имеет очень удобную панель управления. Кроме того, функция вертикального отпаривания позволяет гладить одежду, не снимая ее с вешалки. Можно приобрести всего за 29 манатов вместо 40;

благодаря эргономичному дизайну беспроводные наушники Xiaomi очень удобны при использовании во время тренировок, прослушивания музыки, просмотра фильмов или долгих телефонных разговоров. Наушники могут работать до 18 часов и стоят всего 49 манатов вместо 65.

В рассрочку:

Braun Silk-expert Pro гарантирует удаление видимых волос всего за 3 месяца. Интенсивность света адаптируется под тон кожи, обеспечивая оптимальную эффективность и безопасность обработки. Можете приобрести всего за 49 манатов в месяц;

в отличие от обычных стиральных машин барабан машины LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья. Новая технология Steam специально разработана для трех циклов «Одежда малыша», «Гипоаллергенный», «Хлопок + Пар». Продукцию можно приобрести за 49 манатов в месяц;

функциональный и стильный смартфон Apple iPhone 11 с металлическим корпусом и с мощным процессором Apple A13 Bionic из 6 ядер предусматривает быстрое переключение между открытыми приложениями и возможность играть в игры. Смартфон диагональю 6.1 дюйма обладает поразительной детализацией, цветопередачей и стоит 117 манатов в месяц.

Торопитесь приобрести желаемый подарок! В Kontakt вы найдете десятки тысяч вариантов подарков для прекрасных женщин.

Дополнительную информацию можете получить на сайте kontakt.az, а также позвонив в колл-центр *6060 или на официальных страницах сети.

Kontakt поздравляет всех женщин с наступающим Международным женским днем!