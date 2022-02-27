Украинский министр обвинила Россию в «тихом продвижении»

«Российская армия использует договоренности о временном прекращении огня для продвижения вперед». Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Interfax.com.ua.

По ее словам, украинские ВС сообщают, что в районе заявленного на эвакуацию населения по гуманитарным коридорам маршрута российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед.

«Хочу обратиться к российской власти и сказать следующее: мы договорились при посредничестве Красного Креста, используя международные конвенции, что будет достигнут режим тишины. Не должно быть никакого продвижения российских войск», - сказала Верещук.