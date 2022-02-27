Зеленский обратился к украинцам: невозможно выиграть у людей, без оружия останавливающих военную технику

14:10

«Украине удалось не допустить гуманитарный кризис на границе, и уже сейчас есть решения о масштабной помощи от партнеров на восстановление страны». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении, передает «Гордон». Глава украинского государства заявил, что продолжает общаться с мировыми лидерами по поводу военных действий на территории страны. В частности, Зеленский отметил, что ежедневно общается с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой. «Нам удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности, какой они веры, сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ», – подчеркнул он.

Украинский лидер уверен, что скоро выехавших украинцев можно будет призвать возвращаться домой, потому что угрозы уже не будет. «Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев. После войны. О том, как оживить наши города. Как восстановить экономику. Я говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом, исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Есть согласие между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины. Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны, и это только первые решения», – сказал в видеообращении президент Украины. Зеленский поблагодарил европейцев, которые вышли на митинги в поддержку Украины, и американцев, требующих ужесточения санкций против России и поддерживающих закрытие неба. «Вооруженные силы Украины храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны. Контратакуют российские войска под Харьковом, защищая город. Держат Николаев, Киев, Черниговскую, Сумскую области, Донбасс. Мы наносим России такие потери, которых она не видела и в самом страшном сне. Российская армия не вышла на планируемые рубежи. Но вышла почти на 10 тыс. убитых русских военных. 10 тысяч! Это ужасно! Ребятам по 18, по 20 лет. Совершенно молодые, почти дети. Солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать. За что и почему они на чужой земле. 10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-нибудь другое, кроме смерти», – сказал украинский лидер.