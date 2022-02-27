В Баку оглашён приговор армянам, обвиняемым в терроризме

На заседании под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова выступили адвокаты обвиняемых.

Сегодня, 5 марта, в Сабунчинском районном суде продолжился процесс по делу еще двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме в Кельбаджаре, – Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари.

Согласно решению судебной коллегии, Саргсян приговорен к 19, а Рафаэлян - к 18 годам лишения свободы.

В соответствии с приговором девять лет они будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Покинуть пределы Азербайджана они смогут только после отбытия наказания.

Напомним, что прокурор попросил суд приговорить Ишхана Саргсяна к 20 годам лишения свободы, а Владимира Рафаэляна - к 19 годам.

Как указывается в обвинительном заключении, 27 мая 2021 года около 03:00 командир группы воинской части спецназа разведки минобороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и проходивший воинскую службу в качестве инженера-сапера Рафаэлян Владимир Отари незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в направлении Кельбаджарского района, где дислоцированы подразделения Минобороны Азербайджана, и осуществили минирование дорог, проходящих через село Юхары Айрым. Указанные лица были задержаны на месте преступления. При них обнаружены и изъяты 23 мины типа "ТМ 62-М" и "Е-00-М".

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджана, Саргсяну и Рафаэляну предъявлены обвинения по статьям 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 282 (диверсия) УК Азербайджана.