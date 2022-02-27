Эрдоган и Путин обсудят Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 6 марта проведет беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает «Анадолу».

«Войну нужно незамедлительно прекращать. Стороны должны вернуться за стол переговоров. Турция, в лице президента Эрдогана, прикладывает активные усилия в этом вопросе», - сказал он.

По словам представителя Анкары, Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с российским коллегой предложит провести встречу в Турции.

«Нужно дать шанс на перемирие, сформировать гуманитарные коридоры. Если война затянется, разрушительные последствия ощутят на себе не только Россия или Украина, но весь регион», - подчеркнул Калын.