Италия взялась за российских олигархов
Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств российских предпринимателей и структур, попавших под санкции Евросоюза в связи с войной в Украине, наложила арест на виллу в Тоскане, которая, предположительно, принадлежит бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко, сообщает местная газета la Nazione.
Вилла стоимостью три миллиона евро находится в провинции Лукка. В публикации итальянского издания отмечается, что дом считается "связанным" с активами российского олигарха.
В ближайшие часы аналогичная мера может затронуть 52-метровую яхту "Лена" стоимостью 50 миллионов евро, пришвартованную в Сан-Ремо, которая принадлежит Геннадию Тимченко, пишет РИА Новости.
В пятницу вечером глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране общим объемом активов в 140 миллионов евро. По сообщению итальянских СМИ, первым активом, попавшим под арест, стала яхта стоимостью 65 миллионов евро, которая принадлежит основному владельцу "Северстали" Алексею Мордашову.