Под Черниговом сбили российский самолет и беспилотник видео

Украинские военные сбили вблизи Черниговщины российский самолет, передает Украинская правда.

Момент попал на видео, которое распространилось в сети. 

УНИАН пишет, что глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус подтвердил это сообщение: "В Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета Су-25. Район Збаровки. Второй пилот погиб. Также сегодня был сбит вражеский беспилотник".