Под Черниговом сбили российский самолет и беспилотник видео
Украинские военные сбили вблизи Черниговщины российский самолет, передает Украинская правда.
Момент попал на видео, которое распространилось в сети.
Під Черніговом збили черговий російський штурмовик pic.twitter.com/VXUH0Vi7gf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
УНИАН пишет, что глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус подтвердил это сообщение: "В Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета Су-25. Район Збаровки. Второй пилот погиб. Также сегодня был сбит вражеский беспилотник".