Песков: санкции не смогут изолировать такую страну, как Россия

«Санкционное давление ряда стран Европы или США не может обеспечить изоляцию такой страны, как Россия». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств не означает изоляцию России.

«Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия», - указал представитель Кремля.

Песков напомнил, что в мире много и других стран, которые в своей политике «гораздо более сбалансированы» и «иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений».

«Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции», - добавил пресс-секретарь Путина.