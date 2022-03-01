По словам одной россиянки, с которой пообщались корреспонденты, она решила уезжать, имея визу, потому что не может смириться с политикой действующего руководства РФ и опасается худшего. Девушка заявила, что выступает против войны в Украине, но, как и многие ее друзья, боится протестовать, чтобы не оказаться в тюрьме.

Фактически это один из немногих способов уехать из северной части страны после того, как авиасообщение со странами Запада было остановлено. Об этом идет речь в репортаже BBC.

На ближайшем к Санкт-Петербургу пункте пропуска Ваалимаа на границе с Финляндией наблюдается постоянный поток российских автомобилей на выезд, сообщает BBC.

Корреспонденты предполагают, что большинство других выезжают по тем же соображениям, не желая оставаться в России и почувствовать на себе все политические и экономические последствия вторжения РФ в Украину.

Билеты на поезда из Петербурга в Хельсинки раскуплены и цены на них растут.

Еще одна молодая россиянка, направлявшаяся в Стамбул, с которой тоже общались журналисты, рассказала, что боится «возвращения ко временам СССР» с масштабными репрессиями и если не уехать сейчас, то позже такой возможности может не быть.

ВВС отмечает, что, если Путин решит ввести военное положение, ему будет легко задушить протесты, если таковые начнутся.

«Путин уже четко сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что не остановится, пока не оккупирует всю Украину, и французский чиновник, присутствовавший при разговоре, сказал, что ситуация может существенно ухудшиться… Перспектива ядерной войны может приблизиться еще больше. Это пугающие прогнозы, и неудивительно, что россияне, которые не хотят никоим образом быть причастны к вторжению и проблемам, которые оно создало для самой России, отчаянно пытаются покинуть страну», - заключают в репортаже.