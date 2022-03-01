На проходящих в Баку Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по спортивной акробатике российские спортсменки Лилия Боталова и Маргарита Угольникова отметились композицией под песню украинской группы Kazka.

Haqqin.az уже сообщал об этом. А сегодня представляем видео данного выступления российского дуэта. Боталова и Угольникова демонстрируют под песню «Плакала» балансовое упражнение. По итогам квалификации спортсменки заняли 6-е место и пробились в финал, который состоится сегодня.

Напомним, согласно решению Международной федерации гимнастики (FIG), российские и белорусские спортсмены до 7 марта имеют право выступать на международных соревнованиях без флага и гимна, а начиная с понедельника будут полностью отстранены от турниров под эгидой FIG. Это также касается российских и белорусских делегатов и судей, за исключением тех, кто входит в Исполком и Техком FIG. Таким образом, Россия и Беларусь не смогут принять участие в стартующем в Баку 10 марта взрослом чемпионате мира по спортивной акробатике.

Всемирные соревнования среди возрастных групп считаются неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи. Соревнования, проходящие на Национальной гимнастической арене, завершатся 6 марта.