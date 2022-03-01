«В Украине убили одного из переговорщиков с Россией»

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что Служба безопасности страны при задержании убила члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева, официального подтверждения чему пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

"При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене. Киреев - человек Клюевых (Андрея Клюева, секретаря СНБО Украины в 2012-2014 годах - ред.)... Каким образом он попал в состав делегации Украины... - очень хочется выяснить у Офиса президента?" - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

При этом украинское издание "Обозреватель" сообщило, что "переговорщик от Украины на первой гомельской встрече Денис Киреев якобы был убит во время задержания Службой безопасности Украины. Предварительно Киреева заподозрили в госизмене. Об этом в субботу, 5 марта, "Обозреватель" узнал из своих источников".

Официальных подтверждений этой информации пока нет.