NEQSOL Holding комментирует поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины

В связи с ситуацией в Украине NEQSOL Holding оказывает поддержку эвакуации граждан Азербайджана. Эвакуационные работы осуществляются под эгидой Министерства иностранных дел страны в тесном сотрудничестве с посольствами и консульствами Азербайджана в Украине и соседних странах, а также почетным консульством Украины в Азербайджане, сообщили в холдинге в ответ на запросы СМИ.

В целях обеспечения возвращения граждан NEQSOL Holding и входящие в его состав компании Bakcell и Norm организовали авиарейсы, осуществляемые начиная с 28 февраля. В рамках гуманитарной поддержки граждане обеспечиваются бесплатными авиабилетами.

Данные авиарейсы осуществляются в дополнение к рейсам, организованным Азербайджанскими Авиалиниями (AZAL).

NEQSOL Holding также организовал эвакуацию поездами более 2400 граждан Азербайджана и 185 граждан Турции из Киева и Харькова в столицу Румынии Бухарест. В данный момент работы по эвакуации продолжаются.