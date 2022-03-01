Мевлют Чавушоглу о Шушинской декларации, отношениях с Арменией и ситуации в Украине
«Шушинская декларация содержит военные, политические и другие вопросы. Есть также вопросы, связанные с работой на освобожденных от оккупации территориях». Об этом на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Азербайджана и Турции заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, есть шаги, которые необходимо предпринять в военной, политической и правовой сферах.
«Соответствующими структурами проводится необходимая работа», - сказал он.
Министр Чавушоглу отметил, что Анкара пригласила официальных лиц Армении для участия в дипломатическом форуме в Анталье.
«Мы пригласили всех, в том числе и Армению. Долгие годы Турция держала закрытой границу с Арменией. Завершение 44-днейной войны победой создало новые реалии в регионе», - подчеркнул турецкий министр.
Мевлют Чавушоглу также заявил, что Турция серьезно обеспокоена ситуацией в Украине.
«Турция с обеспокоенностью следит за событиями в Украине. Мы выступаем против нарушения территориальной целостности стран и продолжаем прикладывать усилия для прекращения конфликта», - сказал министр иностранных дел Турции.