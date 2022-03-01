Мевлют Чавушоглу о Шушинской декларации, отношениях с Арменией и ситуации в Украине

«Шушинская декларация содержит военные, политические и другие вопросы. Есть также вопросы, связанные с работой на освобожденных от оккупации территориях». Об этом на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Азербайджана и Турции заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, есть шаги, которые необходимо предпринять в военной, политической и правовой сферах.

«Соответствующими структурами проводится необходимая работа», - сказал он.