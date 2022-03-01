Российские самолеты продолжают бомбить Харьков администрация области
Российская авиация продолжает бомбить Харьков, в том числе центр города. Об этом «Украинской правде» заявил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Роман Семенуха.
«Несколько минут назад из авиации накрыли Унифехт – харьковскую тренировочную базу для, в частности, членов нашей олимпийской делегации, по адресу Отакара Яроша, 14. Совершенно гражданская инфраструктура, жилой район», - отметил Р.Семенуха.
Это часть Харьковского университета им Каразина. По словам Семенухи, российские самолеты продолжают жестко бомбить город, особенно центральную часть.