Кипр отказался принять российские военные корабли

Республика Кипр отозвала свое разрешение на планировавшийся заход кораблей ВМФ России в порт Лимасол. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на кипрское издание Phileleftheros.

По данным газеты, пять российских кораблей должны были совершить визит в порт Лимасол для дозаправки в рамках соглашения между Кипром и Россией. Среди них фрегаты и катера обеспечения.

"Дипломатические источники подтвердили "Филелефтерос", что Республика Кипр не разрешила поставить на якорь пять кораблей ВМФ России", - сообщает издание.