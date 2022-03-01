В Кремле заявили об «экстраординарной» ситуации в экономике России

Ситуация в экономике России сейчас экстраординарная и требует соответствующих мер, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация экстраординарная, и она требует экстраординарных мер — нестандартных, экстраординарных, смелых — и тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что в настоящий момент «вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности» России для иностранного бизнеса. Однако, как полагает пресс-секретарь российского президента, это быстро изменится и наступит время «бурного экономического роста». Зарубежные компании вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы восстановить свои позиции, утверждает он.