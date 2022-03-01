Во Франции рекомендовали компаниям не спешить с уходом из России

Власти Франции не стремятся немедленно добиваться разрыва всех экономических связей с Россией на фоне реакции Евросоюза на спецоперацию России в Украине, передает Lenta,ru со ссылкой Le Figaro.

Бизнесу, по данным газеты, предложили не покидать Россию в спешке.

Согласно информации издания, президент страны Эммануэль Макрон не забывает о побочном ущербе для Франции в сложившейся ситуации, и, по информации источников издания, утром 4 марта принял у себя руководителей местных компаний, особенно сильно связанных с Россией.