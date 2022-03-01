Джейхун Байрамов призвал Россию и Украину к переговорам

«Азербайджан неоднократно предлагал Армении заключить мирный договор. Несмотря на трудности, мы полагаем, что уже можно думать о нормализации. Мы – Азербайджан и Турция – направляем Армении послание: в регионе необходимо создать добрососедские отношения между странами. Мы расцениваем это положительно. Наша позиция всегда опиралась на международное право. Между Азербайджаном и Турцией существует полная координация». Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава азербайджанской дипломатии также прокомментировал ситуацию в Украине, добавив, что она вызывает беспокойство.

«Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность. Число потерь постоянно растет. Азербайджан и Турция придерживаются в этом вопросе очень ответственной единой позиции. Примером этого являются призывы к решению вопроса путем диалога и мира. Важно продолжение переговоров между сторонами», - подчеркнул Байрамов.

Говоря о торговых отношениях с Турцией, глава МИД Азербайджана заявил, что объем инвестиций Азербайджана в Турцию достиг 19,3 миллиарда долларов.

«Между нашими странами увеличился взаимный торговый оборот. Объем инвестиций Азербайджана в Турцию достиг 19,3 миллиарда долларов. Тем не менее мы считаем, что в ряде сфер также есть еще потенциал для развития», - сказал Джейхун Байрамов.