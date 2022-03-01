Украина обвинила Россию в нарушении «режима тишины»: эвакуацию населения отложили

Эвакуация мирного населения из Мариуполя перенесена. Об этом написал глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

«12:45 эвакуация мирного населения из Мариуполя перенесена! В связи с тем, что россияне не соблюдают режим тишины и продолжают обстрелы самого Мариуполя и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения перенесена», - написал Кириленко.

Глава ОГА призвал людей расходиться с мест сбора и перейти в убежища.

В Мариуполе с 11:00 субботы должна была начаться эвакуация мирного населения.