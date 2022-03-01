Кулеба об отказе НАТО закрыть небо над Украиной
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция НАТО - отказ закрыть небо над страной - не вызывает уважения, передает УНИАН со ссылкой на заявление главы МИД во время включения на Всеукраинском телемарафоне.
"Надо бить. Вопрос лишь, к сожалению, цены, которую мы платим за то, что НАТО демонстрирует свою нерешительность", - отметил Кулеба.
По его словам, в этой ситуации возникла проблема не только для Украины, но и для альянса, но там этого еще не осознают.
"Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно драться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепят восточный фланг НАТО. Но когда они не принимают каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО испытывает страх. А ничто так не мотивирует Россию, как чувство страха", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является таким, каким украинцы себе его представляли: “По крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию - молодцы. Но пока их позиция не вызывает уважения”.