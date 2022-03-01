Кулеба об отказе НАТО закрыть небо над Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция НАТО - отказ закрыть небо над страной - не вызывает уважения, передает УНИАН со ссылкой на заявление главы МИД во время включения на Всеукраинском телемарафоне.

"Надо бить. Вопрос лишь, к сожалению, цены, которую мы платим за то, что НАТО демонстрирует свою нерешительность", - отметил Кулеба.

По его словам, в этой ситуации возникла проблема не только для Украины, но и для альянса, но там этого еще не осознают.