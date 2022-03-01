В Лачинском районе пропали без вести двое военнослужащих азербайджанской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, военнослужащие срочной военной службы азербайджанской армии рядовой Фарид Аждар оглу Мамедов и рядовой Фирдовси Маис оглу Абдуллаев во время перехода с одной боевой позиции на другую, расположенную на территории Лачинского района, из-за резкой смены погодных условий и метели заблудились.

Минобороны отмечает, что несмотря на неблагоприятные погодные условия в высокогорной и труднодоступной местности ведутся поиски пропавших солдат.

Военное ведомство позже сообщит о результатах поисково-спасательных мероприятий.