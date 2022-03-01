Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно правильным решение не ограничивать «операцию» в Украине только территорией Донбасса.

По его словам, если бы Россия ограничила военную «операцию» только Донбассом и армия вышла бы только на линию соприкосновения, то украинские силы постоянно получали бы ресурсы с Запада.

По словам российского лидера, уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, практически завершена ликвидация ПВО.