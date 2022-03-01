Путин: Украина может «полезть» в том числе в Крым
Последствия конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, который мог бы произойти в случае вступления Украины в эту организацию, для всех понятны. Такое мнение выразил в субботу президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.
"Начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может еще привести до сих пор", - поинтересовался российский лидер.
Если это страна НАТО, то в соответствии с договором об образовании организации все остальные члены альянса должны поддерживать ее в случае военного конфликта, пояснил Путин. Он заметил, что Украина может "полезть" в том числе в Крым, и тогда Россия должна будет воевать со всем альянсом. "Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятны", - добавил президент РФ.
Путин заявил, что нейтральный статус Украины нужен, чтобы страна не вступила в НАТО.