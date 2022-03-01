Путин: Украина может «полезть» в том числе в Крым

Последствия конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, который мог бы произойти в случае вступления Украины в эту организацию, для всех понятны. Такое мнение выразил в субботу президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

"Начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может еще привести до сих пор", - поинтересовался российский лидер.