Территория вокруг Энергодара контролируется российскими войсками

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк сообщил, что подвоз товаров в город полностью прекращен. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, передает УНИАН.

"Территория вокруг контролируется российскими войсками, перевозка любых грузов пока с большой территории невозможна", - сказал он.

Заместитель городского головы сообщил, что российские войска сейчас полностью контролируют Запорожскую АЭС и территорию вокруг нее. Он также отметил, что российские войска освободили помещение горсовета и дали обещание местной власти, что российская армия не будет перемещаться по городу.