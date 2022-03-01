AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию

Начиная с завтрашнего дня в связи с рисками, возникающими при международных полетах, по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются на неопределенный срок.

В сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» говорится, что ситуация также обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями. Эти изменения коснулись также и деятельности Национального авиаперевозчика Азербайджана. В текущей ситуации AZAL и страховым компаниям необходимо детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, изучить все возможные перемены в своей политике.