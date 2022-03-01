«Год потерпим, а дальше просить будут»: Лукашенко о введенных против Беларуси санкциях

Страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут извиняться и просить о сотрудничестве, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают", - цитирует Интерфакс президента Беларуси.

Лукашенко сообщил, что в России реализуется много белорусских проектов, и отметил высокую степень их поддержки российской стороной: "Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите – они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали".