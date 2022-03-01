Российские войска взяли под контроль военную базу армии Украины

Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу под городом Херсон, сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами", - отметили в ведомстве.

Согласно данным, предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения – морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могли размещаться около четырех тысяч человек.

Отмечается, что среди обнаруженных трофеев – украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". На базе расположен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами – всего более 4,5 тысяч тонн боеприпасов. Часть оружия хранилась на улице, в частности, ракетные снаряды для систем залпового огня, минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.