У Зеленского сообщили, когда пройдут следующие переговоры с Москвой

Переговоры между российской и украинской делегациями должны пройти в «ближайшие день-два». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

«В ближайший день-два. Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса», - пояснил Подоляк.

Первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ прошел 28 февраля, второй состоялся 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении огня. Также сообщалось, что далее стороны договорились вести переговоры в закрытом режиме.