Adobe прекращает продажу своих продуктов в России

Американская компания Adobe, создающая программное обеспечение, прекращает продажи своих продуктов в России, говорится в пресс-релизе сайта.

«С настоящего момента компания Adobe прекратит все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», - говорится в заявлении компании.

Таким образом, в России не будут доступны к покупке подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и пр.

Помимо этого, Adobe заблокировал доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ.