Adobe прекращает продажу своих продуктов в России
Американская компания Adobe, создающая программное обеспечение, прекращает продажи своих продуктов в России, говорится в пресс-релизе сайта.
«С настоящего момента компания Adobe прекратит все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», - говорится в заявлении компании.
Таким образом, в России не будут доступны к покупке подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и пр.
Помимо этого, Adobe заблокировал доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ.