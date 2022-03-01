После смягчения карантина в Азербайджане сохранены некоторые требования

Как уже сообщалось, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Азербайджане Оперативный штаб при Кабинете Министров принял решение о смягчении особого карантинного режима начиная с 6 марта. Но, несмотря на отмену с завтрашнего дня ограничений на число участников и время проведения торжеств (свадеб, помолвок, дней рождения и т.д.), ряд требований сохраняется.

Согласно постановлению Кабинета министров, в торжественных мероприятиях (свадьбы, помолвки, дни рождения и т.д.) смогут участвовать только лица (за исключением лиц моложе 18 лет), имеющие действительный сертификат о вакцинации, подтверждающий их вакцинацию от COVID-19 или документ, подтверждающий то, что они вылечились от COVID-19 и имеют иммунитет, или же сертификат о противопоказаниях от COVID-19.

Сохраняются и другие требования на торжественных мероприятиях – предъявление COVID-паспорта у входа, использование маски в закрытых помещениях.

Эти же требования будут распространяться и на поминки. Физические и юридические лица, нарушившие эти требования, будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.