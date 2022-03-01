Российские войска открыли огонь по мирным протестующим в Новопскове Луганской области. В результате ранены три человека, пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая.

«Люди пытались остановить россиян, открывших огонь по обезоруженному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся. Им безразлично, кто напротив, противник совершенно не имеет здравого смысла и жалости», - сообщил он.