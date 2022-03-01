ВСУ уничтожили российскую технику на $3 млрд
Украинская армия уничтожила российскую технику на 331,2 млрд рублей или $3 млрд, передает УНИАН со ссылкой на Forbes Украина.
По подсчетам Forbes Украина, стоимость уничтоженной техники оценивается примерно в $3 млрд.
Среди уничтоженной техники России насчитывается 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе – $1,1 млрд.
Отмечается, что стоимость техники рассчитана на основе открытых источников. Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. Среди использующих РФ Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. ВСУ также сбили два самолета Ил-76, которые стоят по $86 млн.